Bolsonaro nomeia militar como secretário-executivo do MEC

Por RedeTV!

O cargo de secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC) foi preenchido por Ricardo Machado Vieira. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29).

Ricardo era assessor especial da presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) desde fevereiro deste ano. Ele é tenente-brigadeiro e já ocupou o posto de chefe do Estado-Maior da Aeronáutica (FAB).

Ricardo Machado assume o posto no lugar de Luiz Antônio Tozi, que permaneceu no cargo até 12 de março, quando foi demitido pelo ministro Ricardo Vélez, em um ato de reestruturação do órgão.

