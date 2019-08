Jair Bolsonaro vai começar a participar diretamente da vida partidária do PSL. Nos próximos meses, o presidente começará a indicar dirigentes do seu partido nos Estados. Bolsonaro tem cobrado do PSL uma postura mais azeitada com o governo, com menos conflitos internos e mais ética. O presidente reclamou que o partido estava distante e com muitas intrigas internas.

Deixe seu comentário: