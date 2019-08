Bolsonaro promete acabar com os radares móveis nas estradas federais na próxima semana

Durante a entrega das obras de duplicação da BR-116 em Pelotas, no Sul do RS, nesta segunda-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro anunciou o fim dos radares móveis nas estradas federais do País a partir da próxima semana.

“É só eu determinar à PRF [Polícia Rodoviária Federal] que não use mais”, disse Bolsonaro ao ser questionado sobre como eliminaria os equipamentos. “Vou deixar bem claro. Não são apenas palavras. Estou com uma briga, juntamente com o Tarcísio [Gomes, ministro da Infraestrutura], na Justiça, para acabar com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa, que vai para os bolsos de uns poucos daqui dessa nação. É uma roubalheira essa verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que, a partir da semana que vem, não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar no descidão, de ficar no final do retão, alguém atrás do mato para multar vocês, não existirá mais”, disse o presidente.

Bolsonaro foi ovacionado pelo público presente na solenidade. Caminhoneiros buzinaram em apoio ao presidente do Brasil. Desde o início do seu mandato, o chefe do Executivo federal tem dito que iria retirar todos os dispositivos de controle de velocidades das estradas federais.

Em junho, Bolsonaro entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um projeto de lei que visa alterar as regras da CNH (carteira nacional de habilitação). Entre as principais mudanças, estão o prolongamento da validade da CNH de cinco para dez anos e o aumento do limite de pontos para cassação da carteira, que dobrará de 20 para 40.

Duplicação

O presidente da República inaugurou nesta segunda um trecho de 47 quilômetros de duplicação da BR-116 em Pelotas. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a obra está dentro da estratégia de integração regional sul-americana. O objetivo é aumentar a capacidade de veículos, principalmente caminhões, além de evitar acidentes na rodovia federal.

A BR-116 é a principal via de acesso ao Sul do Estado e ao porto de Rio Grande, corredor de escoamento de produtos agrícolas e industriais entre o Brasil e o Mercosul. Os cerca de 230 quilômetros entre Porto Alegre e Pelotas estão sendo duplicados e devem ser finalizados até o fim de 2021, com investimento total de R$ 1,6 bilhão.

