Bolsonaro publica retratação à deputada Maria do Rosário

O presidente Jair Bolsonaro publicou, nesta quinta-feira (13), uma nota de retratação à deputada Maria do Rosário (PT-RS), após determinação judicial. A divulgação do texto foi feita nas redes sociais do presidente. De acordo com a decisão, o presidente deveria veicular nota de retratação sob pena de multa diária.

Além disso, foi determinado o pagamento de uma indenização de R$ 10 mil para a deputada, por danos morais. O caso aconteceu em 2014, quando Bolsonaro afirmou que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque era “muito feia” e “não fazia seu tipo”.

Em nota, Jair Bolsonaro pede desculpas pelas falas e afirma que o episódio aconteceu devido ao “calor do momento”. O presidente disse ainda que as mulheres tem seu respeito integral e que são prioridade do seu governo.

Veja o post:

