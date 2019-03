Bolsonaro recebeu alta definitiva após consulta no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O presidente passou por três cirurgias e utilizou a bolsa de colostomia em razão da facada na região abdominal sofrida em setembro do ano passado, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Após a terceira cirurgia, Bolsonaro ficou 17 dias internado no Hospital Albert Einstein.

Quartel

Antes de receber a alta definitiva do hospital, Bolsonaro visitou o Comando Militar do Sudeste, na região do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. No quartel, ele viu uma apresentação sobre pesquisas de grafeno, nanomateriais e nanotecnologias feitas por um laboratório do Instituto Mackenzie.

Inicialmente, Bolsonaro iria até a universidade, em Higienópolis, no Centro da capital, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros. A agenda, porém, foi cancelada. Segundo apurou a reportagem, o presidente foi aconselhado a suspender a visita porque protestos pró e contra o governo federal foram realizados na região.