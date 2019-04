Bolsonaro se reúne com presidentes de partidos para articulação da Previdência

Após visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil para receber presidentes de partidos para uma primeira rodada de diálogos em busca de apoio à aprovação da Reforma da Previdência. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, amanhã (4) Bolsonaro vai receber os presidentes do PRB, Marcos Pereira; do PSD, Gilberto Kassab; do PSDB, Geraldo Alckmin; do MDB, Romero Jucá, e do PP, Ciro Nogueira. De acordo com Onyx, a articulação política pela reforma previdenciária continuará na semana que vem com PSL, SD, PR e Podemos.

