Bolsonaro tem interesse em visitar um país árabe nos próximos meses

O porta-voz do presidente Jair Bolsonaro, general Otávio do Rêgo Barros, confirmou que o chefe do Executivo cancelou uma visita que faria à cidade de Raanana, onde se encontraria com brasileiros que vivem em Israel. Barros também disse que Bolsonaro quer visitar um país árabe nos próximos meses.

“Essas interlocuções estão sendo conduzidas, nós ainda precisamos fechar a agenda. Mas ele já esboçou perante sua equipe, particularmente ao nosso Itamaraty, o interesse de visitar, sim, um país árabe”, disse o porta-voz.

Em entrevista veiculada na noite de segunda-feira (01) na TV Record, o presidente afirmou que planeja viajar a outro país do Oriente Médio no segundo semestre. “Estamos definindo ainda qual o país. Há vários países que nos interessam lá e estamos decidindo qual seria o mais produtivo para nós”, disse.

Na mesma entrevista, Bolsonaro falou sobre o plano de mudar a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. “Eu fiz uma promessa de campanha e obviamente eu vi depois as dificuldades, não é uma coisa tão simples assim”, disse.

“O [premiê de Israel] Benjamin Netanyahu obviamente gostaria que eu transferisse, mas nós temos conversado com o mundo árabe, porque o Brasil é um país de todos, tem todo mundo lá dentro, e nós buscamos conversar com essas pessoas, conversar com embaixadores. Vamos fazer uma viagem para a região do Oriente Médio no segundo semestre. E essa questão será colocada na mesa, para chegar a um diálogo, a um entendimento, para não termos problema de parte a parte”, acrescentou.

O porta-voz da Presidência da República também comentou a reação dos países árabes ao anúncio da abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. “O presidente está disposto a receber qualquer diplomata de qualquer país com o qual nós tenhamos relações diplomáticas”, afirmou.

“Nós temos relações de comércio, ademais das diplomáticas, que são muito intensas. É muito importante que nós tenhamos relações comerciais com um espectro amplo de países”, continuou, elogiando a ministra Tereza Cristina, a qual afirmou ser uma “técnica especialíssima” em questões de comércio internacional.

A volta do presidente ao Brasil foi adiantada. Em vez de embarcar às 11h40min no horário local (5h40min em Brasília) desta quarta-feira (03), Bolsonaro deve deixar Israel por volta das 9h30min (3h30min em Brasília) e chegar à capital federal por volta das 18h40min.

Para o porta-voz, no entanto, não houve uma “mudança de agenda”, só ajustes logísticos por questões de segurança e para aliviar o cansaço do presidente antes de encontros marcados em Brasília, na quinta-feira (04), com parlamentares.

