Bolsonaro visitou o Muro das Lamentações, em Israel, um fato inédito para um chefe de Estado estrangeiro

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta segunda-feira (01), junto com Benjamin Netanyahu, o Muro das Lamentações, em Jerusalém, tornando-se, assim, o primeiro chefe de Estado estrangeiro a realizar tal visita ao lado de um primeiro-ministro israelense. O presidente brasileiro desembarcou em Israel no domingo (31).

O presidente norte-americano Donald Trump visitou o Muro em maio de 2017, mas ele foi ao local acompanhado pelo Rabino do Muro, Shmuel Rabinovitz, e não por um líder israelense.

Durante décadas, os líderes estrangeiros se abstiveram de aparecer ao lado de um líder israelense em frente ao Muro das Lamentações, para evitar que parecessem se posicionar em questões altamente sensíveis de soberania. Rompendo assim com a prática diplomática, Bolsonaro e Netanyahu se aproximaram do Muro sagrado em meio a uma chuva fina.

De quipá na cabeça, Bolsonaro colocou as duas mãos nas pedras do muro e, com Netanyahu fazendo o mesmo do seu lado esquerdo, recolheu-se por vários segundos com a cabeça inclinada.

Bilhete

Bolsonaro cumpriu com a tradição de inserir, nos espaços do Muro, um bilhete destinado à realização de um pedido. O brasileiro disse que pediu que “Deus olhasse pelo Brasil”. Ele expressou o seu forte apoio a Israel e mencionou uma grande vontade de cumprir uma peregrinação cristã ao rio Jordão, como empreendeu há alguns anos.

Bolsonaro também prometeu seguir os passos do presidente dos Estados Unidos e transferir a embaixada de Israel do Brasil para Jerusalém, embora isso esteja suspenso por ora. Falando à imprensa, Bolsonaro comentou o impasse entre a promessa e sua concretização.

“Tem o compromisso, mas meu mandato vai até 2022, ok? Está explicado? E a gente tem que fazer as coisas com calma. Se eu fosse abrir negociações com Israel, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém. Agora, a gente não quer ofender ninguém”, afirmou.

O Muro das Lamentações, um dos locais mais sagrados do judaísmo, fica em Jerusalém Oriental, ocupada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, em uma decisão que não foi reconhecida pela comunidade internacional. O estatuto de Jerusalém é uma das questões mais difíceis do conflito israelense.

“Vou contar um segredo: espero que esse seja o primeiro passo para a abertura, quando chegar a hora, de uma embaixada brasileira em Jerusalém”, declarou Netanyahu durante entrevista coletiva conjunta com Bolsonaro no domingo. Netanyahu também se tornou o primeiro premiê israelense a visitar o Brasil quando viajou para a posse de Bolsonaro, em janeiro.

