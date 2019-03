Bombeiros brasileiros ajudarão no resgate em Moçambique

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais enviará, nesta sexta-feira (29), um grupo de profissionais à Moçambique, na África. A previsão é de que 20 especialistas cheguem ao país atingido pelo ciclone Idai, para auxiliar nas operações de busca, salvamento e gestão do desastre. As ações serão baseadas no aprendizado das equipes que atuaram em Brumadinho (MG), após o rompimento da barragem da Vale na Mina do Feijão, em janeiro deste ano.

O governo federal acionou os bombeiros mineiros, por meio do Ministério das Relações Exteriores, para participarem dessa primeira fase de assistência humanitária no país africano. A atuação em Moçambique deve durar 15 dias e não há previsão de interrupção ou redução dos trabalhos em Brumadinho. Os profissionais se instalarão nas regiões mais afetadas, Beira e Dondo.

Ciclone Idai

No dia 14 de março, a passagem do ciclone Idai afetou cerca de 1,85 milhão de cidadãos de Moçambique. Até o momento, o país registrou número superior a 400 mortos.

Com mais de 600 mil crianças desabrigadas em Moçambique, Zimbábue e Malawi, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou uma campanha para receber doações financeiras.

Deixe seu comentário: