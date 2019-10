Bourbon Wallig apresenta atração temática de Dia das Crianças

O Bourbon Wallig vai apresentar uma atração especial nas duas primeiras semanas de outubro. De passagem pelo Brasil, o Conde Drácula e sua turma apresentam o “Hotel Transilvânia”, famoso resort cinco estrelas da série de animação homônima, criada por Genndy Tartakovsky (Samurai Jack, O Laboratório de Dexter) e produzida pela Sony.

A experiência, que tem classificação indicativa livre, reunirá diversas atrações, começando pela Câmara Escura, onde os visitantes terão a chance de passar por uma experiência imersiva se ambientando ao universo da animação.

Em seguida, no Hall do Hotel, tobogãs vermelhos e aros de basquete, formados por teias de aranha, decoram o espaço; Murray, a múmia, fica próxima aos elásticos de passagem, para deixar tudo mais divertido; O Boliche das Caveiras é a quarta atração, e ao invés de bolas e pinos de boliche convencionais, o hotel oferece olhos para que os visitantes derrubem pilhas de caveiras! A Fonte de Sangue, uma piscina de bolinhas vermelhas com morcegos pendentes, e a Visita à Caverna dos Morcegos, experiência em 3D com óculos VR, completam a atração.

Assim como o filme, a experiência busca apresentar o universo do terror de forma bem-humorada. Além das atrações, os personagens da série, como o dono do “Hotel Transilvânia”, Conde Drácula, Wayne, o Lobisomem e Murray, a múmia, estarão presentes. Localizada no 2º andar do Bourbon Wallig, a atração “Hotel Transilvânia” ficará disponível ao público de primeiro a 15 de outubro, das 12h às 20h. Sujeito à lotação, a atração é gratuita.

Deixe seu comentário: