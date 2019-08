Bourbon Wallig recebe a Feira da Gestante, Bebê e Criança

O Bourbon Wallig recebe, até o dia 04 de agosto, a quarta edição da Feira da Gestante, Bebê e Criança. No evento, que será realizado no estacionamento do 4º andar do empreendimento, os visitantes encontrarão um mix de produtos variados, desde roupas e lingeries para gestantes, vestuário, calçados, enxovais, bichos de pelúcia, decorações e lembrancinhas.

Com mais de 30 anos de mercado, a feira é líder em seu segmento e é considerada como o maior evento de varejo para artigos relacionados a gestantes e crianças de até 3 anos. Com entrada gratuita e aberta ao público, a feira poderá ser conferida de terça à sexta-feira, das 14h às 21h, e, aos sábados e domingos, das 10h às 21h.

