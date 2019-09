Bourbon Wallig recebe o Circo Fantástico

O Bourbon Wallig recebe em sua área externa um dos maiores circos do Brasil, o Circo Fantástico. Até o dia cinco de novembro, crianças e adultos poderão se divertir com palhaços, malabaristas e mágicos em shows de acrobacias em tecidos, performances no trapézio aéreo, contorcionismo, bambolê, além do eletrizante desafio dos motociclistas no Globo da Morte. Com 25 anos de história, o Circo Fantástico conta atualmente com a participação de 48 artistas em seus espetáculos.

Com acesso exclusivo pela passarela do Bourbon Wallig, as apresentações contam com sessões que acontecem de terça à sexta-feira, a partir das 20h30min, e, aos sábados e domingos, com horários às 16h, 18h e 20h30.

Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 30 sendo que crianças de até 12 anos pagam meia entrada. Quem levar o flayer ou o print do cartaz promocional disponível nas redes socais do Circo Fantástico pagará o valor de R$ 15 no ingresso.

Deixe seu comentário: