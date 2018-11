O 27º Encontro Sul-Brasileiro de Carros Antigos de 15 a 18/11, receberá mais de 400 carros. São cinco vezes mais veículos antigos do que a edição anterior e acontece no Estacionamento E5 do Shopping e terreno do Shopping Bourbon Wallig, na. Av. Grécia, 1301, das 10h às 22h.

O evento sediará também o 1º Leilão Beneficente Mercedes Benz e o mercado de pulgas, com artigos automotivos de antiquários.

Entrada Gratuita, com opção de doação de 1kg de alimento revertido ao Asilo Padre Cacique.

