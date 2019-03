O principal indicador da bolsa paulista, a B3, fechou em alta nesta sexta-feira (29), com os investidores ainda de olho no político no país e na perspectiva de avanço da reforma da Previdência. O Ibovespa subiu 1,09%, a 95.414 pontos, e terminou a semana em alta de 1,79%. No mês houve baixa de 0,17%, apesar de o índice ter superado os 100 mil pontos pela primeira vez na história.

