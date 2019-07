O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, subiu nesta sexta-feira (26), com a cena corporativa novamente no radar, enquanto investidores aguardam decisões de política monetária no país e nos Estados Unidos na próxima semana. O Ibovespa subiu 0,16%, a 102.818 pontos. Na semana, a bolsa recuou 0,53%. Em 2019, o Ibovespa acumula alta de 17,09%.

