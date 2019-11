O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta sexta-feira (1º), com dados econômicos melhores do que o esperado nos Estados Unidos conduzindo o movimento positivo do mercado. O Ibovespa subiu 0,91%, aos 108.195 pontos. Na máxima, o índice foi aos 108.496 pontos, novo recorde intradia.