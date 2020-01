Notas Brasil Bovespa fecha em alta

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta sexta-feira (17), com os investidores de olho nos dados do Produto Interno Bruto (PIB) da economia chinesa, que cresceu 6,1% em 2019. O Ibovespa subiu 1,52%, aos 118.478 pontos. Na semana, a bolsa acumulou alta de 2,49%. No ano, o avanço é de 2,37%.

