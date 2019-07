O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, recuou nesta sexta-feira (19), com as ações dos bancos entre as maiores pressões de baixa. O Ibovespa caiu 1,21%, a 103.451 pontos. Na semana, o índice recuou 0,44%. No acumulado do ano, no entanto, acumula alta de 17,71%. No dia anterior, o Ibovespa terminou o dia em valorização de 0,83%.

