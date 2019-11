O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, recuou nesta quarta-feira (13), em linha com o desempenho dos mercados de ações internacionais. Investidores analisaram com cautela os sinais sobre as negociações comerciais entre EUA e China dados pelo presidente Donald Trump, em discurso no dia anterior. O Ibovespa recuou 0,65%, aos 105.059 pontos.