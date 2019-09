O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quinta-feira (26), com bancos entre os principais suportes, em sessão marcada por sinais benignos do Banco Central sobre inflação e câmbio no Brasil e noticiário externo misto em relação às negociações comerciais entre os EUA e a China. O Ibovespa terminou o dia 0,8%, aos 105.319 pontos.