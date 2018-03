Brahma resgata rótulos dos anos em que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo

Patrocinadora oficial da Copa do Mundo, a cerveja Brahma resgatará os cinco rótulos dos anos em que o Brasil foi campeão. As garrafas comemorativas chegam aos mercados do Brasil neste mês e trazem uma releitura do visual da marca em cada época.

“Esses rótulos carregam a mesma história, a lembrança do momento em que o brasileiro se sentiu o Nº1. É esse sentimento que queremos despertar novamente nos torcedores e mostrar que Brahma estará mais uma vez ao seu lado nessa jornada rumo ao título”, afirma Pedro Adamy, diretor de Marketing de Brahma.

O lançamento é acompanhado pelo filme “Rótulos Campeões”, que propõe ao público uma viagem no tempo com a história de um único bar que serve de cenário para as comemorações das conquistas brasileiras nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A passagem de tempo é protagonizada pelos cinco icônicos rótulos campeões de Brahma, acompanhados de camisas e cenas de jogos contemporâneos a cada época. A campanha tem criação da agência Africa.

Outro elemento que promete provocar a memória do público é a trilha sonora do filme. Os versos “Vai Brasil dá um show, mete a bola na rede, e mata a minha sede de gol, mais um!”, que ficaram famosos na conquista do tetracampeonato em 1994, estão de volta. Assim, mais do que os rótulos campeões, Brahma também resgata o “Hino da Torcida Nº1” para embalar os brasileiros desde o início deste novo capítulo da história do futebol.

