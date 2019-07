Brasil faz 2 a 0, elimina a Argentina e garante vaga para a final da Copa América

Vibra torcedor! O Brasil está na final da Copa América. A seleção brasileira venceu a argentina por 2 a 0, no Mineirão, e garantiu a vaga na decisão. Gabriel Jesus marcou o primeiro e encerrou a seca de gols em jogos oficiais. Ele não fazia desde a última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo, em outubro de 2017. O outro foi marcado por Firmino, que garantiu a classificação.

O primeiro tempo foi de poucas chegadas do Brasil ao ataque, nos únicos dois chutes a gol que teve, Gabirel Jesus aproveitou. No início, a seleção canarinho tentava marcar forte a saída de bola argentina. O jogo estava nervoso para os dois lados, com os dois times com medo de errar. E, os dois vacilando, deixando bolas escapar, dando passes ruins.

A primeira fizalização foi da Argetina. Aos 11 minutos, Paredes recebeu a bola na intermediária, arriscou e a bola tirou tinta do travessão de Alisson. O jogo continuava sem chances claras, quando, aos 18 minutos, Daniel Alves deu um lençol em Acuña, limpou Paredes e deu belo passe para Firmino. O atacante cruzou rasteiro no meio, e Gabriel Jesus escorou para o gol. Brasil 1, Argentina 0.

Após marcar, o Brasil passou a fechar muito bem os espaços para os toques pelo meio da Argentina. A seleção dos hermanos enfrentava muita dificuldade para sair jogando. Messi não conseguia criar. Porém, sabendo que precisava ganhar, a partir dos 40 minutos, a Argentina passou a jogar mais que o Brasil. Aguero chegou a cabecear no travessão de Alisson.

Mesmo com dificuldades para entrar tocando na área do Brasil, Argentina criou chances. Já pelo lado brasileiro, destaque para Daniel Alvez. O lateral fez um grande primeiro tempo . Além da bela jogada do gol, anulou as subidas do lado esquerdo da Argentina.

Tite iniciou o segundo tempo com uma troca. William entrou no lugar de Everton. Porém, foi a Argetina que trocou de postura. A seleção dos hermanos atacava e levava muito perigo ao gol de Alisson. Aos seis minutos, Agüero, que participava ativamente do ataque, fez mais uma jogada. Ele deixou para Messi, que ajeitou para a chegada de De Paul. Ele soltou a bomba, mas a bola passou por cima do gol de Alisson.

Aos 10 minutos foi o momento que aconteceu a melhor jogada brasileira. Daniel Alves deixou para Gabriel Jesus, que fez um belo giro na frente de Agüero, deixou para Coutinho, que chutou por cima do gol de Armani.

Aos 16, mais uma troca no Brasil. Marquinhos sentiu e Miranda entrou. O ponteiro marcava 21 minutos quando a Argentina somava 10 finalizações e o Brasil apenas uma. Mas, sabe aquele ditado? Quem não faz leva! Aos 25 a Argentina perdu a bola e Gabriel Jesus arrancou um ótimo contra-ataque. Passou por Otamendi, entrou na área e cruzou rasteiro para Firmino escora para o gol. Brasil 2, Argentina 0.

A partir daí a seleção argentina começou a fazer faltas. Quando eles chegavam, Alisson estava lá para defender. Aos 34 minutos, Jesus sentiu e saiu muito aplaudido pela torcida. O Brasil tentava ganhar tempo. Trocava passes no campo de ataque e a torcida brasileira gritava “Olé” e “Eliminado”. E assim aconteceu, Argentina eliminada.

Agora é só aguardar o adversário que será definido nesta quarta-feira (3), no jogo entre Chile e Peru, na Arena do Grêmio. A grande final será no Maracanã, no próximo domingo (7), às 17h. E aí torcedor, quem será o adversário brasileiro?

Deixe seu comentário: