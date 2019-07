O Brasil assumiu o compromisso de reduzir em 39,3% o consumo dos HCFCs (hidroclorofluorcarbonos) até o ano de 2020. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o País já conseguiu reduzir esse consumo em 37,75% em relação à linha de base, que é de 1.327 toneladas PDO/ano (Potencial de Destruição do Ozônio), equivalente à média dos anos 2009 e 2010. Ao todo, foram eliminadas 501,04 toneladas PDO.

