Brasil registra 48.436 vagas de emprego com carteira assinada

No mês de junho, o Brasil gerou 48.436 vagas de emprego com carteira assinada. A pesquisa calcula a diferença entre contratações e demissões. No mês passado, foram empregadas 1.248.106 pessoas e afastadas 1.199.670. Esse resultado foi divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Ministério da Economia com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Esses números são os melhores para o mês desde 2013.

Já no mês de junho do ano passado foram registradas mais demissões ao invés de novos contratos, no qual gerou um saldo negativo de 661 vagas. Durante o primeiro semestre de 2019, foram criados 408.500 postos de trabalho, gerando 8.221.237 contratações e 7.812.737 desligamentos. Este foi o melhor resultado para o período desde 2014 quando foram disponibilizadas 588.671 vagas.

Ao comparar com o período do ano passado, o saldo foi de 392.461 vagas. Em junho de 2018 foram registrados 38,294 milhões de empregos com carteira de trabalho, já este ano, no mesmo mês foram 38,819 vagas.

Em relação ao setor que mais gerou emprego foi o de serviços, gerando 23.020 vagas. Em seguida, vem a agropecuária com 22.702 e construção civil com 13.136. No indústria, o caso foi contrário, pois foram demitidas mais pessoas do que contratadas. Além disso, o comércio também teve saldo negativo de 3.007 vagas.

