Notas Brasil Brasil registra déficit de 4.400 juízes

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Um a cada cinco cargos de juiz no Brasil está vago, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). De acordo com o órgão, em 2018 havia cerca de 18 mil magistrados em atividade e cerca de 4.400 postos desocupados. A maioria (69%) está lotada na Justiça estadual, ramo que tem 22% de vacância. Na Justiça Federal, que reúne pouco mais de 1.900 juízes, o índice é de 24%.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário