Brasil sofre, mas cresce e vence Nova Zelândia no Mundial de basquete

Na manhã deste domingo, a seleção brasileira demonstrou capacidade de superação para deixar para atrás um início de jogo ruim e venceu a Nova Zelândia por 102 a 94 (50 a 50), pela rodada de abertura da Copa do Mundo de Basquete, que acontece na China. As informações são do jornal O Globo.

O ala-armador Leandrinho, do Franca, foi o cestinha da partida, com 22 pontos. Rafa Luz fez 15 e Alex anotou 14. Os dois primeiros quartos foram nervosos e a seleção dirigida pelo croata Aleksandar Petrovic não conseguiu demonstrar a mesma segurança apresentada no Torneio de Lyon, durante a preparação.

O elenco brasileiro foi encontrando seu melhor basquete: o Brasil abriu 6 a 0 no primeiro quarto, com Rafael Luz e Didi, apesar da derrota na parcial por 21 a 20. No segundo, quando a adversária começava a abrir vantagem, Benite reaproximou o placar com outra bola de três pontos e, em contra-ataque, Marquinhos deixou tudo igual, ajudando a garantir a igualdade no intervalo.

No terceiro quarto, voltou Alex Garcia, recuperado de uma pancada em um amistoso contra a China. Neste momento o Brasil chegou a ficar três minutos sem pontuar e viu a adversária abrir seis pontos (56 a 50). A virada veio com três bolas de três e, com a defesa mais segura, a equipe começou a abrir vantagem confortável, para fechar o quarto em 76 a 62, com 28 a 12 no terceiro quarto.

No último quarto, Leandrinho assumiu o papel de líder da equipe e conquistou a torcida chinesa. Nos minutos finais, a Nova Zelândia pressionou e se aproximou no placar, mas era tarde demais para gerar alguma preocupação.