Brasileira Cristiane Murray é nomeada nova vice-porta-voz do Papa Francisco

A brasileira Cristiane Murray foi nomeada nova vice-porta-voz do Papa Francisco. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25) pela Santa Sé. Atualmente, a Sala de Imprensa do Vaticano é dirigida pelo italiano Matteo Bruni, que substituiu o porta-voz interino Alessandro Gisotti. Bruni já era responsável por questões logísticas e também pela organização das viagens do papa, mas não é jornalista.

“Recebi essa nomeação com muita emoção”, afirmou Cristiane em uma nota publicada pelo Vatican News. “Ao papa vai o meu primeiro agradecimento, em nome de todos nós, sobretudo nós mulheres, porque me escolheu para essa tarefa importante”, completou.

Quem é Cristiane Murray

Nasceu em 1962 no Rio de Janeiro. Ela é formada em Administração de Empresas e Marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e ingressou na Rádio Vaticana em 1995. Desde então, ela faz parte da equipe brasileira que transmite programas diários e cuida do portal Vatican News em português, além de Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Desde 2018, Cristiane colabora com a Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos, na preparação do Sínodo sobre a Amazônia, que acontecerá em outubro no Vaticano.

