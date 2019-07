Brasileiros poderão deixar de pagar por roaming internacional em viagem a países do Mercosul

Brasileiros que viajarem para Argentina, Uruguai e Paraguai poderão não mais pagar pelo roaming internacional no futuro. Ou seja, poderão realizar ligações sem cobrança extras das operadoras de telefonia. O acordo está previsto para ser assinado na próxima quarta-feira (17) durante o encontro dos presidentes dos quatro países na 54ª Cúpula do Mercosul, em Santa Fé, na Argentina. As informações são do jornal O Globo.

Se aprovado pelos chefes de Estado, o fim do roaming internacional deverá ser chancelado pelos parlamentos dos países que compõem o bloco. Ainda não há prazo para que a cobrança para ligações internacionais entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai deixe de existir.

O presidente Jair Bolsonaro chega a Santa Fé na quarta-feira pela manhã para participar da cúpula. A reunião terá como pano de fundo a celebração do acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia, firmado no fim de junho.

Durante o encontro, o Brasil assumirá a presidência pró-tempore do Mercosul, substituindo a Argentina, do presidente Mauricio Macri, no comando do bloco. Segundo fontes diplomáticas, o Brasil, ao assumir o comando do bloco, deverá seguir com ações para simplificar e desburocratizar as relações comerciais e institucionais entre as nações que compõem o próprio bloco e outros países.

Encontros preparatórios

Desde domingo, funcionários dos governos e diplomatas realizam encontros preparatórios. Os ministros das Relações Exteriores, chanceler Ernesto Araújo, e da Economia, Paulo Guedes, estão confirmados na delegação brasileira e são esperados em reuniões nesta terça-feira.

Durante as reuniões preparatórias, também estão sendo discutidos pelo menos outros dois acordos. Um é sobre a troca de informações migratórias entre os quatro países, e o outro é a possibilidade de brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios terem assistência consulares de qualquer nação que compõe o bloco quando não houver representação de seu país de origem.

Outro tema que estará sobre a mesa é a flexibilização dos acordos bilaterais. Pelas regras atuais, as negociações só podem ser feitas em bloco. De olho em um acordo de livre-comércio com os Estados Unidos, Bolsonaro defende que as negociações possam ser feito de modo individual.

Os encontros do Conselho do Mercosul acontecem a cada seis meses. O próximo está previsto para ocorrer no final do ano no Brasil.

