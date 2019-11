O soldado inativo da BM (Brigada Militar) Jean Cássio de Vargas, 29 anos, recebeu de 14 comunidades de Porto Alegre um automóvel adaptado para motoristas com necessidades especiais. Ele perdeu os movimentos das pernas em junho do ano passado, quando estava de férias e foi atingido por dois tiros ao reagir a um assalto dentro de um ônibus no bairro Menino Deus.