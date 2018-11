Brisa do mar invade criações do Verão 2019 Kidy

A temperatura está subindo, a temporada quente chegando e, com ela, surgem novidades da Kidy cheias de bossa, embaladas pela brisa do mar, para que os pequenos aventureiros e aventureiras possam se divertir com frescor e ludicidade. A Coleção Verão 2019 da marca esbanja personalidade, tudo isso sem deixar de lado os quesitos saúde e conforto, que estão no DNA da Kidy, que se compromete a desenvolver calçados com o que há de melhor em termos de tecnologia e inovação.

A proposta navy é um clássico do closet e, surge tanto no mix dos meninos, quanto no das meninas. Para as mini fashionistas, o combo de cores azul, branco e vermelho surge com uma boa dose de feminilidade, trazendo padronagens clássicas como as listras, e também detalhes como laços. Já para os meninos, aparece em mood mais sóbrio, predominando o azul marinho e referências marítimas como âncoras e outros motivos lúdicos.

Outra inspiração que vem dos mares e que promete conquistar o coração e os pés das pequenas, são as referências ao sereísmo, que se mostram em modelos em nuances rosadas, que trazem enfeites e padronagens como conchas e ostras. Entre os modelos para as meninas, destacam-se as sapatilhas, sandálias e tênis. Já para os meninos, as papetes são as favoritas para o verão, dividindo espaço com modelos de tênis variados. As novidades estão disponíveis em pontos de vendas selecionados de todo o Brasil.

