Bruna Marquezine e Priscilla Alcantara posam com bebês no colo e a atriz dispara: “Tá decidido, seremos mães juntas”

A missão humanitária de Bruna Marquezine na Africa está despertando ainda mais o seu instinto materno – ela costuma falar em entrevistas mundo afora que ser mãe é seu maior sonho. Na viagem, onde está acompanhada pela amiga Priscilla Alcantara, a adoção acabou virando um tema frequente e tem sido comentado pela própria atriz em suas redes sociais.

Nesta segunda-feira (01) não foi diferente. É que ela compartilhou uma sequência de três fotos em seu feed do Instagram, uma delas com um bebê no colo, e escreveu a seguinte legenda: “Família. (Tá decidido, Piscilla Alcantara seremos mães juntas)”.

“Eu quero dias de domingo com as famílias juntas, cachorros correndo atrás das crianças e um churrasco vegano”, respondeu Priscilla na postagem, que ganhou comentário de Sabrina Sato e ultrapassou 80 mil likes em apenas 13 minutos no ar – e contando!

No Twitter, Bruna já tinha respondido mais cedo a uma seguidora (print abaixo) que questionou sobre quantas crianças ela pretendia adotar: “Só Deus que sabe. Pretendo adotar, mas no tempo dEle e de acordo com a vontade dEle!”.

No Insta, Xuxa também comentou em uma postagem feita pela atriz no fim de semana: “Se bem te conheço, queria levar pra casa. Meu pai, não posso receber um carinho desses não. Ia sair correndo com ela no colo, nunca mais iam me pegar”. E recebeu uma resposta imediata: “Ainda tô bolando um pllano pra levar ela e mais seis”.

Recentemente, a carioca ajudou a divulgar uma campanha de arrecadação de fundos, que tem como objetivo “fazer a diferença na vida das crianças de Kuito (Angola) atendidas pela Aldeia Nissi, com 1206 crianças e 245 viúvas”. Até o momento, mais de R$ 156 mil já foram doados. O objetivo é arrecar R$ 256 mil. Go Bruna!

Nesta noite, após a postagem, a atriz fez vídeos já no avião voltando para o Brasil e agradecendo quem ajudou na Vaquinha do projeto. Na sequência, compartilhou mais uma foto e se despediu: “Eu espero ter feito por vocês pelo menos um pouco do que vocês fizeram por mim. Não volto pra casa como saí. Fui transformada. Feita nova. Ele me curou através da vida de cada um que cruzou meu caminho. Serei sempre grata por cada olhar afetuoso, por cada sorriso genuíno, por cada abraço casa, por cada palavra edificante, por toda a generosidade e por honrarem a minha vida mesmo quando não me achei merecedora. Obrigada por me mostrarem o real caráter de Cristo. Aprendi tanto. E nada que eu faça ou tenha feito será suficiente pra retribuir tudo o que recebi. Até logo! Com amor, Bruna”.

