Bruna Marquezine posa para editorial usando lingerie

Bruna Marquezine é a estrela da capa da revista Vogue Portugal divulgada na sexta-feira (31): na foto da publicação, a atriz aparece de ponta-cabeça, usando hot pant e sutiã brancos. “Olha eu, sim, sou eu, de cabeça pra baixo na capa da Vogue Portugal desse mês. Esse é, com toda certeza, um dos ensaios favoritos da minha carreira e essa é minha capa preferida até hoje. A Vogue Portugal, na minha singela e humilde opinião, é uma das revistas que faz as capas mais lindas, conceituadas, artísticas, icônicas, engajadas e impactantes da atualidade”, afirmou a artista, comparada à Agatha Moreira em foto recente da intérprete de Josiane em “A Dona do Pedaço”, da TV Globo.

“Dor de cabeça”

Na postagem, a artista ainda contou que a pose inusitada trouxe efeitos colaterais. “Foi uma alegria trabalhar com uma equipe tão talentosa e poder criar junto com eles. Tenho um orgulho danado dessa capa e principalmente dessa pose aí que eu quase me arrependi quando sugeri. Nunca uma dor de cabeça valeu tanto a pena”, escreveu, em tom bem-humorado. Diante do cliques, diversas amigas famosas de Bruna a elogiaram. “Maravilhosa! Dona do mundo e do meu coração. Casa comigo?”, perguntou Giovanna Ewbank. Ao responder a mulher de Bruno Gagliasso, clicada pelo ator em pose sexy durante as férias, Bruna concordou: “Caso! Te amo”. “Uau, que linda! Tens toda a razão”, afirmou Yanna Lavigne. Bia Arantes, por sua vez, comentou: “Que maravilhosa”.

Carla Diaz

Em foto recente no Instagram, Carla Diaz se deparou com uma comparação entre ela e Bruna Marquezine. “Alguém como você realmente faz falta nas telas da TV. Mas o lixo da Bruna Marquezine, não faz nenhuma. Volta logo! Torço pelo seu sucesso”, opinou a internauta. Chateada com o comentário, Carla saiu em defesa da colega de profissão. “Me entristece ver você falando assim de outra mulher, ainda mais dela, que ao meu ver, é uma grande atriz!”, ponderou.

Ajuda

No Twitter, Bruna mostrou seu lado conselheira em interação com Maisa Silva. Namorada do estudante Nicholas Arashiro, a apresentadora do SBT admitiu ainda não ter escolhido o que daria para o namorado em 12 de junho. “Dia dos namorados chegando e eu ainda não sei o que dar de presente pro japinha…”, escreveu. Ao responder, Bruna brincou: “Sério que ainda existe dia dos namorados? Ah não! Muda Brasil! #SolteiraPeopleProblems”. Logo na sequência, a atriz se propôs a ajudar a amiga. “Foi só uma piadinha bosta, Maisa! Se quiser te ajudo a pensar num presente! Sou boa nisso! E vocês dois são lindos demais! Hashtag shippo”, tuitou.

