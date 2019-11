Celebridades Bruna Marquezine revela ser fã de temas místicos: “Adoro fazer mapa astral”

28 de novembro de 2019

"Eu acho incrível imaginar como os astros exercem influências sobre as nossas vidas", disse a atriz Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine revelou que possui uma conexão muito forte quando se trata de assuntos místicos. A atriz participou de uma campanha de joias para a HStern inspirada no céu e em constelações. E, na quarta-feira (27), a fashionista compartilhou uma entrevista que rolou no backstage da sessão de fotos. Na ocasião, a artista confessou ser apaixonada por temas exotéricos.

“Eu acho incrível imaginar como os astros exercem influências sobre as nossas vidas. Adoro fazer mapa astral, adoro saber um pouco mais sobre os astros, sobre os signos. Isso, acho que de alguma forma, me ajudou a me conhecer um pouco mais”, explicou a atriz.

A atriz já mostrou ser supersticiosa, tendo até mesmo feito ritual em viagem. Para ela, fazer pedidos e mostrar conexão com o universo são temas muito importantes. “Sempre que eu vou para Fernando de Noronha, eu me pego olhando as estrelas. É algo indescritível, a gente vê muitas estrelas cadentes lá, então dá pra fazer uns dez pedidos em uma noite”, adiantou.

Na sequência, a artista ainda falou sobre crença forças desconhecidas. “Eu tenho um certo fascínio com a Lua, com o Universo… Vire e mexe, quando eu tenho contato com a natureza, e tenho como parar um tempo e olhar pras estrelas, sempre fico pensando no que que tem lá, sabe? Eu não acredito que só exista a gente, deve ter mais gente por aí, nesse Universo todo”, explicou.

