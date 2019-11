Celebridades Bruno Gagliasso teve crise de ciúmes ao ver Caio Castro com Giovanna Ewbank

26 de novembro de 2019

Giovanna Ewbank e Caio Castro.

Bruno Gagliasso já sentiu ciúmes da aproximação entre Caio Castro e Giovanna Ewbank. A história foi revelada por Caio em uma entrevista para o canal de Giovanna, na qual relembraram um encontro do passado. “Qual o motivo de você ter terminado seu último relacionamento?”, perguntou Caio, em um jogo de perguntas e respostas durante a gravação.

“Essa história é ótima, que depois eu comecei a ficar com você”, lembrou Giovanna, falando com o Bruno, com quem é casada atualmente e tem dois filhos, Títi e Bless. Caio recorda que estava ficando com uma amiga da apresentadora, cujo nome não foi revelado, e que Bruno não sabia que os dois já se conheciam.

“Você não sabia que eu conhecia ela e a gente não era tão chegado. E aí, teve uma hora que eu acho que você estava indo embora, não sei qual foi, e a gente se encontrou no corredor. Eu ficava com a tua amiga, e a gente estava falando… e aí o Bruno: ‘que que esse cara tá falando com você?’. E eu falei ‘não, mano, calma aí, eu fico com a amiga dela'”, lembrou, se divertindo com o temperamento de Bruno.

“Ele estava muito nervoso esse dia, porque o cara com quem eu tinha terminado estava lá. Eu já estava ficando com ele há um tempo e nesse dia ele me chamou para sair, fiquei esperando ele em casa, arrumada… e ele não apareceu. Bruno já estava me mandando mensagem há meses e eu pensei: ‘f… Liguei para o Bruno e fui com vocês até onde ele estava”, contou a apresentadora. “E aí foi uma loucura… porque o cara veio perguntar o que eu estava fazendo com o Bruno e o Bruno perguntar o que você tava fazendo comigo”.

Ainda no vídeo, as brincadeiras fizeram Caio se envergonhar e até pedir para a edição “cortar” momentos. Giovanna perguntou com quantas pessoas o galã já havia transado e ele não conseguiu lembrar. “Ninguém conta essas coisas, né?”, indagou. Ele também revelou que, quando conheceu a mulher de Bruno Gagliasso pela primeira vez, a achou muito bonita. “Eu era jovem, tá? Mas o que eu pensei foi: que mina bonita. Você é muito bonita”, elogiou.

Giovanna falou, com detalhes, sobre sua primeira vez, que aconteceu quando tinha 18 anos, com seu primeiro namorado. “Foi super romântico, porque a gente já estava namorando há um tempo. Me lembro que foi no terraço da casa dele, ele colocou um colchãozinho no terraço, sob as estrelas, uma coisa meio hippie, porque eu também era meio hippie. E foi lindo”, contou.

Com uma carreira de bons papeis na TV Globo, o ator, que começou em Malhação, lembra que já conseguiu se livrar de problemas por conta de sua sinceridade. Ele revela que chegou a uma das gravações da novela teen sem ter decorado o texto, porque passou o final de semana na praia. Quando o diretor Mario Marcio Bandarra chamou Caio para conversar sobre os problemas na cena, o ator desabafou.

“Vocês me tiraram de São Paulo, me colocaram pra morar na frente da praia, me pagam um dinheirinho bom todo mês… eu não queria trabalhar hoje, queria estar na praia pegando onda”, disse. “Aí ele olhou e falou assim: ‘essa p* dá certo, porque fala a verdade'”.

