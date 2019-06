Burger King é condenado a pagar R$ 1 milhão a funcionários por oferecer sanduíche em vez de refeição

A Justiça do Trabalho condenou a rede de fast food Burger King de Goiânia a pagar mais de R$ 1 milhão em indenização para mais de 580 trabalhadores. A ação coletiva foi movida pelo Sindicato Intermunicipal dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares no Estado de Goiás (Sechseg) após descobrir que a empresa não oferecia auxílio-alimentação aos funcionários, ao contrário, servia sanduíches na hora das principais refeições. A vitória veio após três anos de negociação judicial.

De acordo com a petição, um acordo firmado em convecção coletiva entre o Sechceg e o Sindicato de Hotéis, Bares e Similares do Estado de Goiás (Sindhorbs) previa, a partir de setembro de 2013, o fornecimento de refeição contendo, obrigatoriamente, arroz, feijão, carne, verdura e um tipo de salada.

As pessoas que trabalharam nas unidades da empresa em Goiânia, no período de 01 de setembro de 2013 a 31 de janeiro de 2015, época em que foi constatada a irregularidade, têm direito de receber indenização. Para resgatar sua parte do valor da indenização, basta acessar o site da Sechceg

e verificar a lista de nomes. Após a confirmação, o trabalhador deve comparecer em horário comercial das 8 às 17 horas na sede da entidade, localizada na Rua 20, nº 283, Centro – Goiânia, levando documentos pessoais e dados de uma conta bancária para a transferência do valor.

