Uma criança teve ferimentos leves depois que um burro despencou dentro da sala de uma casa nesta quarta-feira (13) em Franca (SP). O telhado do imóvel fica no mesmo nível de um terreno por onde o animal pastava. O menino de 2 anos que estava no cômodo foi atingido por pedaços de telha, mas passa bem. O burro despencou no meio da sala e destruiu o sofá e a TV.