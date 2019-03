Buscando passagem para a semifinal do Gauchão, o Inter enfrenta o Novo Hamburgo nesta quarta

O Campeonato Gaúcho chegou a reta final e cada jogo é uma decisão. Nesta quarta-feira (27), às 21h30min, o Inter enfrenta o Novo Hamburgo pelo jogo de volta das quartas de final, no Beira-Rio. O Colorado tem a vantagem de 2 a 0 conquistada na primeira partida, no último sábado (23), e busca confirmar a vaga na semifinal da competição.

A preparação para o duelo chegou ao final na tarde desta terça-feira (26), com um treinamento fechado. O técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para definir o time que entrará em campo contra o Nóia.

O treinador não contará com Pottker, Patrick e D’Alessandro por motivos de lesão. O comandante não deu indícios dos 11 atletas que entrarão campo, mas a equipe pode ter mudanças em relação ao jogo de ida.

Antes do treinamento, o atacante Rafael Sobis, que já marcou dois gols na sua volta ao Clube, concedeu entrevista coletiva no CT e projetou o confronto com a equipe do Vale do Sinos. “Temos uma vantagem de dois a zero, temos que entrar firme, forte. O segredo é respeitar, trabalhar bem no último treino. O jogo é importante e temos que concretizar o que foi feito no fim de semana”, afirmou o camisa 23.

O vencedor enfrentará na próxima fase quem passar de Caxias e Aimoré, o primeiro jogo foi de 1 a 1 em São Leopoldo.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas perderam por 5 a 0 para o Corinthians, no Parque São Jorge, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão A1.

Após golear nas duas primeiras rodadas, contra o Vitória-PE e São Francisco-BA, as Gurias Coloradas acabaram sofrendo o desgaste de jogar duas partidas em quatro dias e não conseguiram segurar as atuais campeãs brasileiras.

