Na última terça-feira (13), um caça F-18 pertencente à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) se aproximou perigosamente do avião em que estava a bordo o ministro da Defesa da Rússia, Serguêi Choigu. Na sequência, o caça Su-27 russo, que acompanhava o ministro, cercou o avião espanhol, obrigando-o a recuar. O episódio foi noticiado pelo jornal russo “Izvêstia”.