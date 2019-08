Um dia do caçador. Outro da caça. O dito popular ilustra bem o destino de Justin Perchalski. O caçador, acostumado a obter “troféus” da fauna (jacarés, javalis e outros animais de grande porte), acabou ferido gravemente por um aligátor (típico jacaré americano) que ele tentava matar em área pantanosa perto do local onde mora, de Palm Bay (Flórida), no último sábado (17).

