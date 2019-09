Neste sábado (21) e no domingo (22) acontece em Cachoeirinha o 3° Rodeio Artístico e Cultural das Tradições Gaúchas no Parque de Eventos do CTG Rancho da Saudade das 9h às 20h. Neste ano, haverá competição de danças tradicionais, de par, de dança de salão, chula, truco de trio e invernada. Ao todo, 16 grupos já estão confirmados.

