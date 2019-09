Um cachorro chamado Bob mora em um cemitério de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, desde que a dona morreu e foi enterrada no local. Conhecido como “Bob coveiro”, o animal vive no cemitério há 10 anos e mudou completamente a rotina dos funcionários e visitantes. Bob puxa os cortejos e acompanha os amigos e familiares até o fim das cerimônias no Cemitério da Saudade.