Um motorista escapou ileso após um pedaço de cacto ter atravessado o parabrisa de seu carro na quarta-feira (10) próximo a Tucson, no estado americano do Arizona. Daniel Jelineo, chefe de polícia do condado de Pima, disse que o carro esportivo bateu no cacto ao atravessar para outra faixa e a planta acabou se chocando contra o vidro do carro.

Deixe seu comentário: