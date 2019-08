Cadernos 100% sustentáveis: Plástico Verde da Braskem no segmento de papelaria

Empresa argentina Ledesma apresenta nova linha +Bio com capas e contracapas produzidas à base de cana-de-açúcar e folhas produzidas a partir da fibra da planta

A Braskem e a Ledesma, líder em produtos agroindustriais naturais, criaram a Ledesma+Bio, uma linha de cadernos 100% sustentáveis, produzidos totalmente a partir da cana-de-açúcar. O lançamento faz parte do compromisso em prol da Economia Circular da Braskem, conceito de processo produtivo que contempla a redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem de materiais.

Inovadores no mercado, os cadernos têm capa e contracapa de bioplástico, produzidas com o Polietileno Verde I’m greenTM, da Braskem. As folhas dos cadernos são feitas da fibra da cana-de-açúcar e possuem cor natural, pois não são utilizados branqueadores químicos em sua produção. O lançamento foi premiado como “Produto Sustentável do Ano 2019″, da Business Intelligence Group, que, desde 2012 premia empresas e pessoas que apresentam soluções inovadoras.

