Bom Jesus proporcionou muito café e diversão na Expointer

O café Bom Jesus estava presente na casa da Rede Pampa durante todos os dias da Expointer, em Esteio. Os visitantes da feira podiam entrar na casa e se deliciar com um bom e quente café. Além disso, teve muita diversão no lado externo da residência da Rede Pampa também.

A marca disponibilizou aos visitantes um brinquedo para medir forças. A atração lotou durante os nove dias de exposição, com diversas pessoas tentando quebrar os recordes para ganhar de brinde um kit de café. Com um martelo, era necessário acertar o alvo e fazer uma boa pontuação. Quem pontuasse números mais altos dos que estavam na máquina, ganhava o kit. A tentativa valeu para todas as faixas etárias e divertiu muita gente que passou por ali.