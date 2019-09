Café derramado por piloto levou a pouso de emergência de um avião com 337 passageiros na Irlanda

Um avião comercial com 337 pessoas a bordo precisou desviar de sua rota e fazer um pouso de emergência porque o piloto derrubou café no painel de controle. O episódio, ocorrido em 6 de fevereiro, foi detalhado agora em um relatório de investigadores britânicos do Air Accidentes Investigation Branch (AAIB, ou Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos).

O Airbus A330-243 fazia a rota entre Frankfurt, na Alemanha, e Cancún, no México. Mas precisou aterrissar em Shannon, na Irlanda, quando partes do painel de controle começaram a derreter, e foi detectada fumaça dentro do cockpit. Não houve feridos no episódio, mas os pilotos tiveram de usar máscaras de oxigênio.

O relatório da AAIB não identifica qual companhia áerea operava o voo. Mas a Fundação de Segurança Aérea, organização independente que monitora casos do tipo, diz que o avião era da Condor Airlines e operado pela Thomas Cook Airlines.

Botão derretido

Segundo a investigação da AAIB, o capitão do voo estava monitorando o copiloto enquanto o avião sobrevoava o Atlântico.

Nesse momento, foi servido café em copos sem tampas. O capitão colocou seu copo em uma bandeja, que acabou sendo derrubada.

Apenas um pouco de café caiu sobre o painel de controle principal (ACP1), mas o relato que consta no relatório é de que rapidamente esse e o outro painel (ACP2) ficaram quentes a ponto de um botão começar a derreter.

Isso resultou em uma pane nos controles e em falhas na comunicação da aeronave. Decidiu-se então desviar o avião para a Irlanda, onde ele pousou em segurança.

A AAIB afirma que os operadores do voo desde então mudaram seu procedimento para garantir que copos de café obrigatoriamente tenham tampas em todas as rotas.

Caso no Canadá

Um avião realizou um pouso de emergência non Canadá após o motor ficar chamas por ter sido atingido por pássaros, o que deixou diversos passageiros aterrorizados. O incidente ocorreu durante um voo da companhia aérea Swoop, que havia decolado de Abbotsford com destino a Edmonton.

Momentos depois de decolar, a aeronave se deparou com um bando de gansos e vários deles foram sugados por um dos motores da aeronave, ocasionando as chamas.

“Comecei a ver chamas saindo do motor direito.” Passageiros descrevem os momentos aterrorizantes antes de o avião em que viajavam realizar um pouso de emergência em Abbotsford.

O piloto do Boeing 737 teve de declarar emergência e regressar para Abbotsford, enquanto os passageiros aterrorizados observavam bolas de fogo saindo do motor da aeronave.

“A segurança é a nossa prioridade número um e estará sempre na frente das nossas tomadas de decisão. Pedimos desculpas aos nossos clientes pela inconveniência”, declarou a companhia aérea.

