Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

No próximo sábado, dia 7 de dezembro, a partir das 10h, o espaço Cafeína & Gasolina recebe o projeto #elaspilotam, movimento livre e aberto para todas as mulheres envolvidas com o motociclismo, seja as que pilotam, as que vão na carona, as que estão tirando sua carteira de habilitação ou as que são aficionadas por duas rodas.

As integrantes se reunirão no espaço multifuncional até as 11h, quando sairão em um comboio motociclístico pelas ruas de Porto Alegre, passando pela Orla do Guaíba e retornando para o Cafeína & Gasolina. À tarde, às 15h, acontece show de violão e banjo, com dois músicos que tocarão bluegrass.

Durante o evento, serão sorteados produtos da marca “Elas Pilotam”, além de um capacete Urban. Também haverá promoção de drinks Jack Daniel’s e cardápio exclusivo para a ocasião.

Criado e organizado pela empresária curitibana Bruna Wladyka, o movimento #elaspilotam existe desde agosto de 2018. Tendo como lema “Pilote sua Vida”, ele tem o objetivo de apoiar a mulher que ama o motociclismo, nesse universo que é muito masculino, além de promover o empoderamento feminino.

Até o momento, Wladyka já promoveu encontros com apaixonadas por moto em Curitiba, São Paulo e, agora, em Porto Alegre. A ideia é, no ano que vem, realizar em outras cidades do Brasil, como Florianópolis e Rio de Janeiro.

Localizado no coração do Moinhos de Vento, o Cafeína & Gasolina fica na Quintino Bocaiúva nº 51, e funciona de domingo a quarta-feira, das 9h às 21h, e de quinta-feira a sábado, das 9h às 23h. Os serviços da barber shop funcionam de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h.

