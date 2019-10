A caipirinha foi declarada patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O reconhecimento do famoso coquetel de cachaça foi publicado após sanção do governador Wilson Witzel (PSC). A proposta de tornar a caipirinha patrimônio imaterial partiu do deputado estadual Paulo Ramos (PDT), no Projeto de Lei 4334 de 2018, ano em que o drinque completou 100 anos.