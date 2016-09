Cais de Porto Alegre movimenta mais de 155 mil toneladas de carga em setembro

O porto de Porto Alegre teve nesta última semana de setembro movimentação de cinco navios, com três navios operando e dois aguardando fundeados. A intensa movimentação segue o que ocorreu durante todo o mês. Isso representa mais de 155 mil toneladas de cargas descarregadas no cais de Porto Alegre.

Para o diretor de Portos, Cláudio Neves, o porto da capital em 2016 apresentou uma peculiaridade, pois “diferente de outros anos houve um retardamento nas operações de importações de matéria-prima para a indústria de fertilizantes. Com isso, conseguimos uma concentração de movimentação no semestre, o que representou só neste mês um aumento de 51% comparado ao mesmo período do ano passado”.

Em 2015, setembro fechou com 102 mil toneladas de cargas movimentadas. Os principais produtos descarregados são os insumos para fertilizantes, utilizados na agricultura, e cevada.

Para o diretor superintendente da SPH, Luiz Alcides Capoani, é motivo de comemoração o aumento na movimentação e importação de produtos para a indústria de fertilizantes, considerando que o Rio Grande do Sul é um Estado agrícola. “Esta marca será comemorada junto com os 65 anos da instituição que, ao longo da sua existência, tem representado um importante apoio logístico com o modal hidroviário para escoar o produto gaúcho para o mercado nacional e internacional”, ressalta Capoani.

