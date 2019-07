Caixa anuncia admissão de 174 pessoas com deficiência

Dois meses depois de a Justiça do Trabalho exigir que a Caixa Econômica Federal cumprisse a Lei de Cotas e contratasse 2.500 pessoas com deficiência, o banco estatal realizou nesta segunda-feira (15) uma primeira etapa de contratação. Foram admitidos 174 pessoas com deficiência em cinco cidades – o que seria uma primeira fase de um processo para preencher até duas mil vagas.

