O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), a medida provisória que acaba com o prazo para a inscrição obrigatória no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Agora, os proprietários rurais podem se inscrever no CAR a qualquer momento. O texto segue para o Senado. O Cadastro Ambiental Rural foi criado pelo Código Florestal, em 2012.

Deixe seu comentário: